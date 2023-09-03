Нам уже необходимо начать массово производить и использовать их против объектов в рф, которые являются военными целями.

Недавно был создан не просто новый экземпляр ракеты, а полноценный береговой ракетный комплекс "Нептун" с установками, позволяющими запускать до четырёх ракет одновременно. Об этом рассказал полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью.

По его словам, ракету "Нептун" в Украине необходимо начать массово производить и использовать против объектов в Российской Федерации, которые будут признаны законными военными целями.

"Это оружие могло бы появиться в нашем арсенале уже десять лет назад. Если бы тогда проводилась модернизация данной ракеты, сегодня мы могли бы располагать не одной тысячей, а значительно большим количеством экземпляров.

Мы находимся только в начале серийного производства, на старте, но даже с нашей текущей дальностью, которая позволяет поражать как минимум цели до Москвы и центральной части Урала" - делится эксперт о наши новых усилениях.

Также ранее эксперт сообщил, что в определенных секторах позиций на Запорожском фронте, российские вооруженные силы начали отступать, пытаясь замкнуть прорыв, однако украинским войскам удается глубоко нарушить линию обороны противника. Это уже не просто моментальное вторжение, а формирование обширного плацдарма.

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