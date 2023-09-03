Одно из направлений показывает успехи ВСУ в продвижении, которые планируют достичь важной точки, чтобы подорвать силы противника в направлении Токмака.

ВСУ начали активное продвижение вперед после продвижения на Работино, но не просто вдоль дороги, а с укреплением и расширением флангов. Это стратегический ход, так как прямое продвижение могло бы привести к отрезанию украинской колонны российскими силами, попадая в окружение. Об этом детальнее рассказал военный эксперт Роман Свитан.

ВСУ имеют конкретные цели, и освобождение Токмака пока не является первоочередной задачей, считает эксперт. Сейчас наши воины движутся в направлении Новопрокоповки и Токмака, а также на восток в сторону Полога и на юго-восток между Новопрокоповкой и Вербовым. Последнее направление, по словам военного эксперта, показывает успехи. Это предварительные шаги для достижения железной дороги.

"Эта железная дорога используется оккупантами для перемещения боеприпасов с помощью бронепоезда в направлении Токмака. Поэтому первоочередной задачей ВСУ является достижение этой железной дороги и ее пересечение" - добавил эксперт.

Также эксперт подметил, наиболее сложной частью было преодоление линии обеспечения. Нам удавалось прорывать её, продвигаясь около трех месяцев. Эта линия была крепко укреплена. Мы уже вышли к первой линии обороны, это было еще до освобождения Работино.

В настоящее время мы активно работаем на второй линии окопов, которая находится южнее Работино.

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