Полиция фиксирует последствия новых российских попаданий, известно о погибшем и раненом

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Донецкой области, российские захватчики били по гражданскому населению из ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», «Град», артиллерии, танков, минометов.

В общей сложности под огнем находились 15 населенных пунктов.

В результате атак поврежден 31 гражданский объект: 7 жилых домов, сельскохозяйственное предприятие, масличный цех, здание религиозной организации, 20 гаражей, электросети.

«Мирное Славянской ТГ россияне атаковали четырьмя ракетами С-300 – убили гражданское лицо. Повреждены админздание сельскохозяйственного предприятия, масличный цех и многоквартирный дом», - рассказали в полиции о последствиях одного из обстрелов.

Заречное российские войска атаковали из «Градов» – ранен человек.

«В Часовом Яре после обстрела горел многоквартирный дом, также разрушены 20 гаражей. Два частных дома разрушены в Щербиновке и два в Великой Новоселке», - сообщили в полиции.

Как сообщили в Донецкой ОГА, за сутки россияне убили 1 жителя Донетчины. Еще один человек был ранен.

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