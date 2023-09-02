Одним из критических аспектов является развитие двух стратегически важных фронтов, которые в настоящее время активно формируются.

Среди значимых достижений украинских вооруженных сил в этом летнем периоде выделяется стабилизация обстановки на Лиманско-Купянском направлении, при этом осеннее Мелитопольское направление может стать ключевым для будущих действий Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее об обстановке на фронте.

По его мнению, одним из критических аспектов является развитие двух стратегически важных фронтов, которые в настоящее время активно формируются и обладают потенциалом для будущего расширения силами украинских вооруженных сил в сторону позиций российских вооруженных сил.

"ВСУ продемонстрировали успешное продвижение на Мелитопольском направлении, 22 августа украинские бойцы вступили в поселок Роботино и успешно организовали эвакуацию местных жителей. 27 августа также поступили сообщения о сильном продвижении ВСУ из Роботино в направлении Новопрокопки" - делится эксперт.

Он подмечает, конкретное местоположение, где будет сосредоточен основной удар ВСУ, остается вопросом, на который пока нет однозначного ответа.

Эксперт также сообщил, в данный момент, не имеют ни враг, ни военные аналитики оккупантов ясности относительно основного направления наших сил.

Успехи наших вооруженных сил распределены по различным секторам фронта, и Генеральный Штаб избегает концентрации главных резервов в одном конкретном направлении, что вводит в заблуждение всех заинтересованных сторон.

Последние новости Украины:

Предательницей оказалась учительница: женщина пыталась сорвать украинское наступление под Бахмутом.

Как сообщала Politeka, ситуация на Запорожье резко изменилась в пользу ВСУ.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новой угрозе после странного обстрела со стороны рф.