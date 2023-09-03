После прорыва обороны противника основные силы должны следовать за вклинившимися в оборону, заполняя коридор войсками.

Фланговые атаки представляют собой одно из самых опасных событий в ходе наступательных действий для любой армии в мире. Военный эксперт Олег Жданов пояснил, что поддержание контроля над флангами играет важную роль в успешных наступательных операциях.

"Когда оборона противника подвергается прорыву, начинается расширение зоны прорыва. Часть сил и средств направляется на фланги, чтобы укрепить нашу позицию и обеспечить безопасность флангов. Это делается с целью предотвратить возможные фланговые атаки противника, которые могли бы отрезать наши войска внутри прорыва от основных сил.

После прорыва обороны противника основные силы должны следовать за вклинившимися в оборону, заполняя коридор войсками. Кроме того, противник должен перераспределить свои силы и изменить фронт. Если у него есть резервы, он может использовать их, но в настоящее время у врага нет доступных резервов" - поделился эксперт.

По словам эксперта, среди значимых достижений украинских вооруженных сил в этом летнем периоде выделяется стабилизация обстановки на Лиманско-Купянском направлении, при этом осеннее Мелитопольское направление может стать ключевым для будущих действий Вооруженных Сил Украины (ВСУ)

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