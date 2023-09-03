Для полной блокады поставок на полуостров Крым, кроме Керченского моста, необходимо перекрыть также возможности снабжения морским и воздушным путем.

Украинские вооруженные силы продолжают активно наступать и внедряться в главную линию обороны противника на юге. Паникующие оккупанты вынуждены перемещать дополнительные войска из других участков фронта, чтобы справиться с угрозой. Об этом сообщил полковник запаса Вооруженных Сил Украины, опытный военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Крымский мост якобы подвергся атаке трижды. Эти сведения поступили из российских источников, но природа атаки остается неясной. Были утверждения о двух катерах, которые якобы были атакованы и, предположительно, уничтожены. Украинская сторона пока не подтвердила факт атаки в Черном море в указанную ночь.

"Такие инциденты свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы продолжают выполнение задачи по уничтожению Крымского моста, и, следовательно, приближается финальный этап. Это может включать в себя повреждение моста, так как его полное разрушение потребует значительного времени и усилий, как при его строительстве" - делится эксперт.

Эксперт напомнил, недавно был создан не просто новый экземпляр ракеты, а полноценный береговой ракетный комплекс "Нептун" с установками, позволяющими запускать до четырёх ракет одновременно.

По его словам, ракету "Нептун" в Украине необходимо начать массово производить и использовать против объектов в Российской Федерации, которые будут признаны законными военными целями.

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