В данный момент движение украинских защитников не направлено непосредственно на город Токмак, а скорее восточнее этой населенной точки. Об этом заявил военный эксперт и бывший полковник ВСУ Роман Свитан.

ВСУ продвигаются между Новопрокоповкой и Вербовым, оказывая давление на российские гарнизоны в этих населенных пунктах.

"Стратегия заключается в окружении Токмака с восточной стороны. Движение между Новопрокоповкой и Вербовым указывает на то, что украинские войска двигаются в направлении железнодорожной линии, идущей с востока, а также шоссейной дороги с юго-востока" - делится эксперт.

Такие тактические действия вынуждают российские силы покинуть близлежащие населенные пункты. Дальнейшее продвижение на юг от города заставит российские войска покинуть Токмак, Энергодар и всю отрезанную территорию между Запорожьем и Херсоном, считает эксперт.

Эксперт также рассказал, украинские вооруженные силы готовы пресечь существенную угрозу, представленную сухопутным коридором, который имеет стратегическое значение для оккупантов.

Определенные участки железнодорожной магистрали уже находятся в зоне действия украинских военных. Например, система ракетного артиллерийского обстрела HIMARS сможет оказывать давление на шоссе от Бердянска к Мелитополю.

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