Так, ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли с. Шейковка Изюмского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате атаки повреждено здание столовой.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что за прошедшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.

В с. Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбой разрушены два частных домовладения», - рассказали в ОГА о последствиях новых безжалостных атак.

Кроме того, под огнем врага находились другие населенные пункты.

Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.

Напомним, что минувшей ночью враг также ударил по Одесчине.

атака на Одесскую область

Добавим, что с вражеской атаки утро началось на Днепропетровщине.

Шесть беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПВК "Восход".

«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются», – сообщали в Днепропетровской ОГА.

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Также напомним, что наступление ВСУ набирает обороты.

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