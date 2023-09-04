Минувшей ночью российские захватчики атаковали еще один мирный населенный пункт Украины.

Так, ночью, около 02:00, российские оккупанты обстреляли с. Шейковка Изюмского района, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

В результате атаки повреждено здание столовой.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что за прошедшие сутки враг бил по населенным пунктам Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В результате обстрелов Купянска получил ранение и был госпитализирован 59-летний гражданский мужчина. В городе уничтожен торговый объект.

В с. Чернещина Изюмского района ударом управляемой авиабомбой разрушены два частных домовладения», - рассказали в ОГА о последствиях новых безжалостных атак.

Кроме того, под огнем врага находились другие населенные пункты.

Повреждена гражданская инфраструктура, произошли лесные пожары.

Напомним, что минувшей ночью враг также ударил по Одесчине.

Добавим, что с вражеской атаки утро началось на Днепропетровщине.

Шесть беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ПВК "Восход".

«Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются», – сообщали в Днепропетровской ОГА.

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