За фактом авіатрощі на Донеччині розпочато провадження.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

«За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено», - повідомили в прокуратурі.

Шестеро військовослужбовців - екіпаж повітряних суден - загинули.

У свою чергу в ДБР підкреслили, що особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом.

"ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії... Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців", - запевнили в ДБР.

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Додамо, раніше повідомлялось, що на Бахмутському напрямку загинули 6 пілотів. Сталася трагедія під час виконання бойового завдання.

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