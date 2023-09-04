Новые виды вооружения находятся в ограниченном количестве на вооружении и были выпущены ограниченным тиражом.

Сегодня рф обладает возможностью производства новых видов вооружения, таких как артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и самолеты. Однако эти способности ограничены. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что в данный момент для оккупантов более выгодно использовать имеющееся вооружение, находящееся на хранении, чем строить новое.

"Создание новых артиллерийских систем, особенно артиллерийских стволов, является сложным и высокотехнологичным процессом. Для этого требуется специальное оборудование, часть которого западного производства и находится в нерабочем состоянии из-за санкций. Поэтому снятие оружия с хранения для использования в боевых условиях становится более эффективным решением.

Они не произвели ни одного нового самолета в период войны. Вместо этого внимание уделяется ремонту и восстановлению существующих военных машин" - поделися эксперт.

Он добавил, новые виды вооружения, такие как "Солнцепеки" и "Буратино", находятся в ограниченном количестве на вооружении и были выпущены ограниченным тиражом.

С другой стороны, реактивные системы залпового огня (РСЗО) снимают с хранения, но "Смерчей" почти нет, в то время как "Ураганов" есть в избытке. Производство новых образцов оружия требует больших временных и финансовых затрат, поэтому использование имеющегося оружия оказывается более практичным.

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