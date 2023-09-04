Россияне кроют смертоносным огнем жилые дома и кварталы и днем, и ночью.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА, в поселке Солнечное Херсонской общины под удар врага попал 11-летний мальчик.

«У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног», – сообщили в ОГА о состоянии ребенка.

Доставили в больницу мальчика в состоянии средней тяжести.

«Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье», - отметили в ОГА.

За прошедшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации.

По Херсону враг выпустил 10 снарядов.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание птицефермы в Херсонском районе; административное здание в Бериславском районе; здания учебного заведения и акционерного общества в Херсоне», – рассказали в ОГА о последствиях новых атак.

К сожалению, есть раненые и погибший

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 получили ранения, из них – 1 ребенок», – сообщали в Херсонской ОГА.

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Также сообщалось, что сошел с рельсов пассажирский поезд.

Кроме того, напомним, что "Шахеды" атаковали сразу две области.