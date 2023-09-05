ВСУ выполнили около 2/3 своей задачи на южном направлении за прошедшие три месяца.

Оккупанты вложили более половины своих ресурсов и усилий в создание первой линии обороны на южном направлении. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстрируют эффективное преодоление этой линии обороны.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что можно заключить, ВСУ выполнили около 2/3 своей задачи на южном направлении за прошедшие три месяца, и дальнейшие операции станут заметно более легкими.

Выделение всего 20% сил и ресурсов российских войск на вторую и третью линии обороны является недостаточным. Институт изучения войны также сообщает, что оккупанты уже начали выражать беспокойство бывшему командиру из-за прорыва ВСУ.

"Поскольку российские силы сосредоточили большую часть своих ресурсов на первой линии обороны, то вторая и третья линии обороны практически не укреплены. Если бы российские войска распределили свои усилия равномерно по всей фронтальной линии, украинские силы уже могли бы находиться за Токмаком. Темп операций является нормальным" - заявил эксперт.

Эксперт ранее подметил, 25-я армия рф не готова к боевым действиям и плохо оснащена. Для ее подготовки требовалось бы как минимум несколько месяцев, однако российские власти теперь принуждают к такому перебросу уже сейчас, стремясь повысить готовность сопротивления на Запорожском направлении.

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