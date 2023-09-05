Украинским силам ПВО следует усилить уровень готовности и адаптировать свои действия для эффективной защиты от возможных ракетных и дроновых угроз.

Для безопасности украинских городов требуется создать комплекс ПВО, который включает в себя береговые ракетные системы, способные обеспечить защиту береговой линии, даже до Румынии, и подобно тому, как это сделано в Киеве. Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт рассказал, что Одесса должна быть оборудована серьезной системой ПВО и не должна полагаться только на договоры о поставках зерна.

Отмечая атаку дронами по Одессе, произошедшую ночью 3 сентября, когда рф запустила 25 беспилотников, из которых ПВО смогло сбить 22, Свитан указывает, что оккупанты могли рассчитывать на подобный результат, так как они не жалеют средств для атак на Украину.

"Оккупанты активно пытаются выявить слабые места в украинской системе ПВО, и иногда им это удается. Чтобы предотвратить подобные атаки, украинским силам ПВО следует постоянно адаптироваться, увеличивать подвижность и укреплять мобильные группы" - заключил эксперт.

Также эксперт сообщил, ВСУ продвигаются между Новопрокоповкой и Вербовым, оказывая давление на российские гарнизоны в этих населенных пунктах.

"Стратегия заключается в окружении Токмака с восточной стороны. Движение между Новопрокоповкой и Вербовым указывает на то, что украинские войска двигаются в направлении железнодорожной линии" - делится эксперт.

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