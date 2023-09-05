Донецкую область и днем ​​и ночью сотрясают новые страшные взрывы, россияне бьют ракетами и артиллерией.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОГА, Угледар подвергся трем авиаударам и 30 артобстрелам, под огнем также находилась Максимовка.

«На Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. Ночью россияне обстреляли Дальнее Кураховской общины, Красногоровку и Максимилиановку Марьинской общины и Очеретино», - сообщили в ОГА.

На Горловском направлении утром враг нанес ракетный удар по Константиновке.

В результате этой атаки повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

Известно об одном раненом человеке.

В Торецке в результате новых атак ранен 1 человек, поврежден дом.

«В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.

На Лисичанском направлении в Лиманской общине разрушен дом в Заречном, повреждены 3 дома в Торском. В Северске повреждены 3 дома», - рассказали в ОГА об атаках.

За сутки россияне ранили двух жителей Донецкой области.

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Также сообщалось, что дома разлетелись в щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.

Кроме того, напомним, что Киев накрыла новая волна "минирований".