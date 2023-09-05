Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Донецкую ОГА, Угледар подвергся трем авиаударам и 30 артобстрелам, под огнем также находилась Максимовка.
«На Донецком направлении один человек ранен в Авдеевке. Ночью россияне обстреляли Дальнее Кураховской общины, Красногоровку и Максимилиановку Марьинской общины и Очеретино», - сообщили в ОГА.
На Горловском направлении утром враг нанес ракетный удар по Константиновке.
В результате этой атаки повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.
Известно об одном раненом человеке.
В Торецке в результате новых атак ранен 1 человек, поврежден дом.
«В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание.
На Лисичанском направлении в Лиманской общине разрушен дом в Заречном, повреждены 3 дома в Торском. В Северске повреждены 3 дома», - рассказали в ОГА об атаках.
За сутки россияне ранили двух жителей Донецкой области.
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Также сообщалось, что дома разлетелись в щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.
Кроме того, напомним, что Киев накрыла новая волна "минирований".