На Токмакском направлении противник начал вводить в бой части и подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

При этом аналитик отмечает, что эти действия противника выглядят странно — северо-западнее с. Новопрокоповка, по рубежу с. Копани – с. Новопрокоповка.

«Насколько я понимаю смысл этих действий противника, очевидно, прорыв первой позиции его главного рубежа обороны, не слишком его беспокоит. Иначе подразделения этой дивизии явно вводились бы в бой совсем на другом участке - восточнее Новопрокоповки, между ней и с. Вербовое.

Еще более удивительно это выглядит ввиду того, с какими траблами командование противника раздобыло эти резервы для Токмакского направления…», - размышляет Машовец в своем телеграм-канале, добавляя, что вероятнее всего на участке прорыва украинских войск противник усилит подразделения своих мотострелковых полков исключительно подразделениями 291-го мсп, а десантура, во взаимодействии с 503-м мсп, попытается удержать фланг по рубежу Нестерянка - Копани.

Таким образом, заключает Машовец, оперативное построение войск противника на Токмакском направлении приобретает "довольно интересный характер".

По центру, в том числе на участке прорыва украинских войск, обороняются части и подразделения 42-й мотострелковой дивизии - здесь развернуты 3 из 4-х ее полков – 70-й, 71-й, 291-й.

«А вот "моторизованные кадырки" из 78-го полка, сейчас ошиваются на противоположном фланге 58-й общевойсковой армии. Это район с.Новопрокоповка (западнее и восточнее поселка), а также район с. Вербовое», - поясняет ситуацию Машовец.

По словам военного эксперта, дивизия усилена целым сонмом "мотострелковых" полков территоральных войск и батальонов типа БАРС, а также силами и средствами в виде 201-го мсп 2-го АК или 249-го отдельного моторизованного батальона специального назначения.

Вся эта «шобла», говорит Машовец, «размазана» по довольно узкой полосе - от Новопрокоповки до Вербового в плотных боевых порядках.

«А вот обе десантно-штурмовые дивизии, которые противник сосредоточил и развернул на этом же направлении, заняли районы на флангах украинского вклинения», - поясняет Машовец.

Таким образом, подчеркивает Константин Машовец, смысл замысла противника очевиден.

По его словам, «пока 42-я мсд, усиленная толпами разнообразных мобиков и барсиков, затормаживает украинское наступление - либо на первой позиции главного рубежа обороны, либо пусть даже между первой и второй позициями, командование противника получает время на "вдумчивую и основательную" подготовку серии фланговых атак на тылы наступающей группировки ВСУ частями и подразделениями двух своих десантно-штурмовых дивизий, да еще усиленных переданными силами и средствами».

Например, предполагает Машовец, по направлениям Копани - Новоданиловка и Новопокровка - Малая Токмачка.

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