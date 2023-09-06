Президент РФ собирается встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В Кремле эту встречу во Владивостоке пока не подтвердили. Тогда как об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на должностных лиц США и других стран.

Об этом пишет "Голос Америки".

Как пишет издание, ссылаясь на американские СМИ, скорее всего, Путин намерен договорится с Ким Чен Ыном о поставках оружия, с которым в РФ возникли проблемы из-за войны в Украине. Взамен лидер Северной Кореи может попросить у Путина технологии для разработки ядерных подлодок и спутников.

Сам тот факт, что информация о встрече Путина и Ким Чен Ына просочилась в СМИ, может быть попыткой со стороны США сорвать эту встречу. Так считает эксперт Sky News Шон Белл. По его словам, США хотят использовать паранойю Ким Чен Ына, чтобы не допустить его встречу с кремлевским диктатором и их договоренности о поставках оружия. Как предполагает Шон Белл, США специально рассекретили информацию об этой встрече.

"Сам тот факт, что США, по всей видимости, рассекретили эти данные разведки очень быстро и распространили эту информацию, наверняка означает, что они пытаются помешать этой встрече", - говорит Шон Белл. По его словам, коллективный Запад весьма обеспокоен тем, что возможно проходит процесс формирования "оси зла" между КНДР, Россией и Китаем.

Тем временем эксперты из BBC считают, что никаких стратегических союзов от встречи двух диктаторов не будет. "России сейчас нужно оружие, а ограниченная санкциями Северная Корея нуждается в деньгах и продовольствии", - пишет BBC.

В комментарии изданию CNN генерал США в отставке Марк Гертлинг сказал, что Путин ищет пути поставок оружия, однако то, что может предложить ему Северная Корея, вероятно, "не будет иметь определяющего значения".

С Марком Гертлингом соглашается и генерал-майор США в отставке Джеймс Маркс. Он говорит, что Россия и КНДР "применяют оружие одинакового калибра. Поэтому поставки оружия для России из Кореи станут немедленным пополнением. Однако, это стратегически не изменит результаты на поле боя в Украине".

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