Новая атака на украинскую столицу была комбинирована.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в КГВА.

Целью российских захватчиков было убийство гражданского населения и разрушение инфраструктуры.

Также сообщается, что эта ракетная атака была комбинированая.

«И снова атака не простая, а комбинировання. Предварительно, из района саратовской обл., с самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно баллистического», - рассказали в КМВА подробности атаки.

Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. Предварительно, на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений.

Напомним, минувшей ночью россияне также атаковали Одесчину – под огнем оказался Измаильский район.

Оккупанты атаковали беспилотниками.

К сожалению, в результате атаки есть погибший - сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

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Также сообщалось, что контрнаступление набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что жилье украинцев разлетелось вдребезги после жестокой атаки "Ураганов".