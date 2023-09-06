Появились кадры пролетов вражеских дронов над Азовом во время очередной атаки.

Кадры, снятые во время ночной атаки на Украину, опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Так "Шахеды" пролетают над Азовом из Приморско-Ахтарска в Ростовской области во время ночных атак", - прокомментировал кадры Андрющенко.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя также отметил, что этот аэродром нужно уничтожить.

«Мечтаю, что как только мы выйдем на линию с. Урзуфа за 30 км. через море до Приморско-Ахтарска, проклятый аэродром будет превращен в руину реактивной артиллерией», - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, минувшей ночью противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей. Так, 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса, а 25 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" россияне запустили с юго-восточного и южного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Также был зафиксирован запуск одной баллистической ракеты "Искандер-М".

Защитникам неба над Украиной удалось уничтожить 23 воздушных целей – 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету «Искандер-М», а также 15 «Шахедов».

К сожалению, жертвой атаки стал один человек.

«В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб - сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице», - сообщали в ОГА о трагических последствиях атаки.

Также в результате атаки зафиксированы разрушения и пожары.

Вспыхнул пожар и в Киевской области - возгорание произошло на территории торгового предприятия в результате падения обломков вражеской ракеты.

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