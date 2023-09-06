Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, 6 вересня ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства.

Пожежа спалахнула внаслідок падіння уламків ворожої ракети.

«Жертв і потерпілих не виявлено», - повідомили в ДСНС.

У свою чергу в Повітряних силах ЗС України повідомляють, що уночі 6 вересня противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі: 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса; 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України вдалося знищити 23 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету “Іскандер-М”; 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Як повідомлялось, минулої ночі протягом майже трьох годин окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини.

Одна людина загинула.

Спалахнули пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Вранці вибухи пролунали у Києві та Київській області – працювало ППО.

У КМВА заявили, що атака на столицю була комбінованою.

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО.

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Також повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівках - відома кількість поранених.

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