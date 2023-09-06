Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА, сегодня в 10:24 враг нанес ракетный удар по одному из районов города.

«В результате атаки разрушен объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших - работниках предприятия», - говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы.

В местных пабликах сообщают, что в одном из районов города жители видят дым.

«Сейчас дым идет черный, а после взрыва был белый дым» , – рассказывают жители Запорожья.

Зафиксировано, что от взрывной волны в нескольких многоэтажках и учебных заведениях Запорожья вылетели окна.

Добавим, за минувшие сутки враг нанес 94 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области.

Десятки артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботиному и Новоданиловке.

БПЛА-атаки были по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

"В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет", - сообщили в Запорожской ОГА о последствиях атак.