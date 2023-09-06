Ширина полосы прорыва первой позиции главного рубежа обороны оккупантов украинскими защитниками уже достигла отметки более 4 километров.

Об этом, анализируя ситуацию на фронте на Токмакском направлении, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, на Токмакском направлении оккупанты пытаются остановить продвижение передовых подразделений ВСУ, но им это не удается.

В то же время украинское командование решает задачу расширения своего вклинивания в первую позицию главного рубежа обороны противника и стабилизации своих флангов. И противник это понимает.

При этом, обращает внимание военный эксперт, показателен тот факт, что российским захватчикам на данный момент нечего «более-менее эффективного» противопоставить ВСУ.

«Таким образом, ширина полосы прорыва первой позиции главного рубежа обороны противника украинскими войсками уже достигла отметки более 4.5 км. Более того, очевидно, что ситуация на противоположной стороне "клина" также развивается для противника не лучшим образом…», - отметил Машовец в своем телеграм-канале.

По сути, говорит военный эксперт, Новопрокоповку, превращенная противником в мощный узел обороны на Токмакском направлении, украинские войска уже обошли с северо-востока и продолжают двигаться вдоль первой позиции главного рубежа обороны противника.

Машовец предполагает, что враг в ближайшее время введет в бой на участке обороны новые силы.

«Иначе охват его Новопрокоповского узла обороны с востока станет неизбежным», - пояснил Машовец.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что у украинских защитников есть успех в направлении Новопрокоповки при наступлении в Запорожской области.

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