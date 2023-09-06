Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Запорізьку ОВА, сьогодні о 10:24, ворог наніс ракетного удару по одному з районів міста.

«Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства», - йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

У місцевих пабліках повідомляють, що в одному з районів міста мешканці бачать дим.

«Зараз дим йде чорний, а після вибуху був білий дим», - розповідають мешканці Запоріжжя.

Зафіксовано, що від вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках і закладах освіти Запоріжжя повилітали вікна.

Додамо, за минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Десятки артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному та Новоданилівці.

БПЛА-атаки були по Новодарівці, Малинівці й Кам'янському, а також обстріли з РСЗВ по Степногірську та Полтавці.

"Внаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік та жінки 57 й 58 років", - повідомили в Запорізькій ОДА про наслідки атак.

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