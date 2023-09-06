Российские оккупационные войска попали в центральный городской рынок в Константиновке Донецкой области.

Днем 6 сентября русские войска обстреляли Константиновку. Российские снаряды попали на территорию гражданского объекта.

Об этом сообщает "Радио Свобода" и местные паблики. Предварительно известно о 16 погибших, есть также раненые мирные жители.

"В Константиновке ужасный прилет. По поступающим сообщениям – в людное место. Подробностей на данный момент нет", – сообщил паблик "Типичная ОгКонстантиновка".

Затем там уточнили, что место прилета "очень людное", а очевидцы с места сообщают о большом количестве раненых и погибших.

При этом корреспондент "Радио Свобода" с места событий сообщил , что предварительно погибли 16 человек. Среди жертв, как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, есть ребенок.

Ранее российские захватчики жестоко атаковали юг Одесской области. Из-за попадания повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктур - агропредприятия, элеваторы, складские и административные здания.

К сожалению, один человек погиб – мужчина получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Последние новости Украины:

Атака минувшей ночью была непростой - в чем ее особенность.

Также сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по многоэтажкам – известно количество раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что дома разлетелись на щепки после обстрела из "Ураганов" - кадры с места.