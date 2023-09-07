После взрыва, как пишут российские паблики, начался пожар. Очевидцы говорят, что взрывов было несколько, а над улицей поднялся столб дыма и огня.

"Проснулись от звука летящего беспилотника, затем взрыв, очень громко два "хлопка" слышно было, многие проснулись, сигналки на машинах сработали", - пишут россияне в местных пабликах.

"О Боже!", - комментируют момент взрыва очевидцы.

Власти утверждают, что было сбито два беспилотника - один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская.

По данным спасателей, в результате повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей, за медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног.

Взрывы также гремели в Московской области. Мэр российской столицы сообщил, что ПВО сбили БПЛА.

Обломки упали на проезжую часть, взрывной волной выбило окна в нескольких многоэтажках.

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