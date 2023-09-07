Полиция документирует новые страшные последствия вражеских атак и эти кадры вызывают жгучую боль.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Сумской области, за прошедшие сутки оккупанты снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области.

В общей сложности насчитано более трехсот ударов. В результате этих атак повреждены 10 частных жилых домов, авто и линии электросетей.

Добавим, что, судя по опубликованным фото, от домов после жестоких российских атак не осталось даже стен – все превратилось в почервневшие руины.

Добавим, что оккупанты идут на все, чтобы принести украинцам как можно больше боли и страданий.

Так, стало известно, что оккупанты атаковали с беспилотника людей в Одрадокаменке Херсонской области.

В общей сложности из-за новой атаки на этот населенный пункт пострадали трое местных жителей.

Сначала по населенному пункту ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина.

Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался.

Через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет был сброшен с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин – 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.

Также стало известно, что в результате страшного удара по рынку в Константиновке погибли 16 человек.

Среди погибших и пострадавших практически все жители Константиновки. Оккупанты нанесли удар именно по рынку, потому что это одно из самых людных мест города.

Последние новости Украины:

Число жертв и раненых стремительно растет – украинцев предупредили о страшной угрозе.

Также сообщалось, что россияне авиабомбами сравнили детский сад с землей.

Напомним также, что был назван участок, куда оккупанты пытаются заманить резервы ВСУ.