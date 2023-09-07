В Москве загорелся завод «Салют», где производят в том числе военное оборудование.

Пожар в здании вспыхнул на складе микро-электроники на третьем этаже.

Российские телеграм-каналы сообщают, что площадь пожара составляет около 10 квадратных метров.

Также росСМИ информируют, что пожар начался на заводе "Салют" в Москве, В 2022 году он попал под санкции.

Кроме того, в российских пабликах сообщают, что загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий.

"Из здания на улице Плеханова эвакуируют людей. Из окон 3 этажа валит густой чёрный дым", - говорится в сообщении.

"Салют" - один из крупнейших заводов в России по производству авиационных двигателей.

По состоянию на 14:50 известно, что пожар произошел в вентиляционной камере склада микро-электроники.

Также сообщается, что пожар ликвидировали, в данный момент идет проветривание помещений.

Недавно сообщалось, что Московскую область всколыхнул мощный взрыв, очевидцы сообщают о пожаре.

Как сообщают пропагандистские паблики, взрыв, по словам очевидцев, произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

В соседних домах, расположенных недалеко от завода, взрывной волной выбило окна.

В частности, на заводе делают бинокли, оптические прицелы, головки самонаведения ракет.

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Также сообщалось об особенностях "необычной атаки" на Киев.

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