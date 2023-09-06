В чем его суть пояснил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Речь идет о «нахождении и использовании» россяинами резервов оперативного уровня.

И, как отмечает Машовец, такое решение оккупанты, скорее всего, приняли. Также оккупанты решили, как их использовать.

«Российское командование ГВ "Восток", верное постулатам советской школы военного искусства, один из которых единогласно утверждает о том, что наиболее быстрым и наиболее эффективным способом "решительного разгрома войск противника" является само проведение операции на оцепление, решило именно таким образом использовать "внезапно обретённые" им десантно-штурмовые резервы.

Именно такого рода размышления, в данном случае, были бы достаточно адекватным и логичным объяснением происходящего с двумя российскими десантно-штурмовыми соединениями на Токмакском направлении. Однако исключительно с формальной точки зрения», - рассуждает Машовец в своем телеграм-канале.

Однако, как предполагает военный аналитик, «российское командование преследует более утилитарные и практические цели чем "красиво задуманная и манящая", так называемая "операция на окружение".

Однако в случае начала реализации он не скроется от внимания украинских разведывательных, и соответственно - командных структур. Кроме того, следует учитывать факт, насколько боеспособными окажутся эти резервы.

Таким образом, предполагает Константин Машовец, оккупанты, скорее всего, стремятся создать флангам украинской ударной группировки у с.Вербовое и с.Новопрокоповка, реальную угрозу.

«И таким образом, заставить украинское командование, либо выделить из состава своей ударной группировки часть сил и средств на прикрытие его флангов, либо задействовать для этого дополнительные резервы.

И то и другое объективно ослабляет "пробиваемые" способности ВСУ по основной дирекции на с.Очеретоватое", - предупреждает Машовец.

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