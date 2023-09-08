Российские захватчики атаковали Запорожье, ударили по Сумам и обстреляли Днепропетровщину.

Рашисты сегодня утром ударили по Запорожью ракетами, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.

«Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра.

На месте работают все соответствующие службы», – сообщили в ОВА.

На данный момент известно, что пострадал как минимум один человек.

Также зафиксировано, что в результате действия взрывной волны в многоэтажных домах и учебных заведениях повреждены окна.

Кроме того, враг ударил по Сумам.

«К сожалению, есть попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта.

Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Соответствующие службы работают», – сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко.

Кроме того, ночью враг целил по Покровской сельской общине Никопольщины.

Россияне били из тяжелой артиллерии.

«Поврежденное транспортное предприятие», – сообщили в Днепропетровской ОГА.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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