У войны, которую затеял Путин на территории Украины, есть глубокие культурно-исторические корни.

Известный российский социолог, автор концептуального исследования по теоретической социологии и брат Игоря Немцова Игорь Эйдман объяснил, почему, по его мнению, началась война.

«Кто-то говорит, российская верхушка просто хочет с помощью войны сохранить свою власть. Другие считают, что Путин сошел с ума, решил, что он Екатерина 2, и пытается возродить империю. Третьи, что во всем виновата коррупция, а власти нужно прикрыть войной свое воровство», - подчеркивает Эйдман.

Социолог отмечает, что не случаен тот факт, что только Россия в 21 веке пытается аннексировать чужие территории и ведёт откровенно империалистическую войну в Европе.

«Все другие "великие державы" давно отказались от политики колониальных захватов, ставших нерентабельными еще в середине 20 века, а Россия активно прирастает захваченными землями, которые ей приносят одни убытки», - подчеркнул социолог.

По словам эксперта, Британский, Французский, Бельгийский, Голандский империализм были эгоистично рациональны.

«Колониальные войны велись, колонии захватывались как коммерческие проекты, ради прибыли метрополии. Бельгийское Конго было, например, формально частным предприятием короля Леопольда, который на нем просто обогощался. Колониализм умер тогда, когда стал не выгоден», - объясняет Эйдман.

Однако, у российского империализма другая природа. Поэтому, говорит Эйдман, он возродился в то время, когда другие колониальные империи давно распались.

И им движет не расчет, а мания величия и нарциссизм.

«Он иррационален и садо-мазохичен. Российская колониальная империя ведёт экспансию не ради прибыли, а ради амбиций, гордыни, бредовых идей величия и мессианства», - объясняет Эйдман.

Социолог подчеркивает, что при этом, русским как нации ничего реального от этой экспансии не достается. В СССР, например, в русских областях уровень жизни был ниже, чем во многих т.н. "национальных республиках", то есть фактически колониях России.

«Вместо хлеба россиянам в разное время скармливали гордость за "великую православную империю", "первое в мире социалистическое государство, несущее свет всему человечеству", "мощную сверхдержаву, которую все уважают и боятся", "страну-победителей, спасшую мир от нацизма"; православный, панславянский или коммунистическийи мессианизм», - отмечает эксперт.

После краха утопии "Третьего Рима" была коммунистическая утопия, говорит Эйдман. А сейчас путинская Россия опять спасает Африку от неоколониализма, а традиционные ценности во всем мире от ЛГБТ.

«Путинских рабов посылают "спасать братьев на Украине", убивая и калеча их. Российский ирррациональный садо-мазохистский империализм, как алкоголизм или наркомания, плохо поддаётся лечению и грозит рецидивами», - заключает социолог.

По словам Эйдмана, в 90-е Запад пытался помочь России выздороветь, но она после попытки остепениться опять ушла в кровавый имперский запой.

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