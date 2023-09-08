Страшный инцидент произошел в тот момент, когда в лифте находились пять человек.

Трагедия произошла в отеле на знаменитом курорте Бали, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

В панорамном лифте находились пять сотрудников гостиницы. Сначала лифт поехал вверх, но потом на бешеной скорости понесся вниз.

Лифт с людьми упал в ущелье с высоты 90 метров. Никто из его пассажиров не выжил.

По предварительным данным, лифт упал, потому что стальные стропы порвались. Вероятно, они были недостаточно крепкие, чтобы выдержать вес лифта.

Продолжается расследование инцидента.

Напомним, трагический инцидент с лифтом произошел во Львове в апреле этого года.

Тогда в многоэтажке по ул. Мазепы, 13а, погибла женщина.

«В лифте обнаружили тело женщины. Предварительно, она погибла из-за падения лифта. Но сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, следователи должны сказать точно позже», – сообщали в полиции.

Позже появилась информация, что кабина лифта была на 6-м этаже, где живет 47-летняя погибшая, поэтому падения кабины не было.

«На месте мы обнаружили, что женщина доехала до своего этажа, так что падения кабины лифта не было. Сейчас следственно-оперативная группа здесь на месте и выясняет все обстоятельства».

Председатель ОСББ, созданный жителями дома на ул. Мазепы, 13а, в свою очередь, сообщал, что на днях жители подъезда жаловались на то, что лифт плохо работает, поэтому на место вызвали мастеров, обслуживающих лифты в этом доме.

«Такой несчастный случай. Как женщину туда затянуло или протащило, выясняют сейчас следователи», – отмечал глава ОСББ.

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