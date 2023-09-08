Рашисти сьогодні вранці вдарили по Запоріжжю ракетами, пише Politeka.net із посиланням на Запорізьку ОВА.
«Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру.
На місці працюють всі відповідні служби», - повідомили в ОВА.
На даний момент відомо, що постраждала як мінімум одна людина.
Також зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.
Крім того, ворог вдарив по Сумам.
«На жаль, є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту.
Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють», - повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко.
Крім того, вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині.
Росіяни били з важкої артилерії.
«Пошкоджене транспортне підприємство», - повідомили в Дніпропетровській ОДА.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
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