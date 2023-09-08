Російські загарбники атакували Запоріжжя, вдарили по Сумах і обстріляли Дніпропетровщину.

Рашисти сьогодні вранці вдарили по Запоріжжю ракетами, пише Politeka.net із посиланням на Запорізьку ОВА.

«Зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо - балістичними) у об‘єкти цивільної інфраструктури обласного центру.

На місці працюють всі відповідні служби», - повідомили в ОВА.

На даний момент відомо, що постраждала як мінімум одна людина.

Також зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна.

Крім того, ворог вдарив по Сумам.

«На жаль, є влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

Деякі будинки пошкоджені, один – зруйнований. Усім постраждалим надається допомога. Відповідні служби працюють», - повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко.

Крім того, вночі ворог цілив по Покровській сільській громаді, що на Нікопольщині.

Росіяни били з важкої артилерії.

«Пошкоджене транспортне підприємство», - повідомили в Дніпропетровській ОДА.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Останні новини України:

Вночі країну струсонули нові вибухи.

Число жертв та поранених стрімко зростає - українців попередили про смертельну загрозу.

Нагадаємо також, що прорив оборони ворога роширюється.