Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, пострадали два человека.
Утром в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор.
«К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар», - сообщили в МВД.
Под обломками находились два человека. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).
Пожар ликвидирован.
Напомним, ранее стало известно, что в Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору.
Тим часом стало відомо, що у Кривому Розі пролунв вибух.
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