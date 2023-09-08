Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, пострадали два человека.

Утром в результате удара, нанесенного по городу Сумы, потерпел значительные разрушения жилищный сектор.

«К месту происшествия немедленно прибыли спасатели. По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 жилищ и 8 транспортных средств, возник пожар», - сообщили в МВД.

Под обломками находились два человека. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

Пожар ликвидирован.

Напомним, ранее стало известно, что в Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору.

Тим часом стало відомо, що у Кривому Розі пролунв вибух.

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Напомним также, что прорыв обороны врага расширяется.