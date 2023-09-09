Россия направляет в боевые операции всё более готовые и обученные силы, однако это не смогло улучшить ситуацию, как они планировали.

Оккупационные силы начали процесс вывода своего личного состава и техники с территории Беларуси, и как результат, угроза наступления с этой стороны значительно снизилась.

Полковник ВСУ в отставке и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что в течение длительного времени вероятность наступления со стороны Беларуси казалась маловероятной, особенно после успешного изгнания оккупантов с северных территорий Украины.

"Они привозили небольшие резервы в Беларусь для проведения учебных мероприятий на военных полигонах. Однако общее количество личного состава там не превышало 10 тысяч человек.

Сегодня даже этой небольшой контингент уже отсутствует. Россия направляет в боевые операции всё более готовые и обученные силы. На Белорусской границе осознали, что на некоторых фронтовых участках ситуация стала критической, фронт местами провисает" - делится эксперт.

Также эксперт ранее подметил, оккупанты активно пытаются выявить слабые места в украинской системе ПВО, и иногда им это удается. Чтобы предотвратить подобные атаки, украинским силам ПВО следует постоянно адаптироваться, увеличивать подвижность и укреплять мобильные группы

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