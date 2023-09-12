Военный эксперт Валентин Бадрак прокомментировал регулярные взрывы на территории России. Об этом он рассказал в эфире "Фабрики новостей".

"И мы и россияне видим, что за два последних месяца случился огромный шаг вперед в наращивании украинского произведенного и разработанного оборонного потенциала. И если первые атаки были преимущественно психологическими по территории России, то я начинаю отсчет где-то с 17 июля, когда было уничтожено полностью самолет Ту-22М3", - рассказал эксперт.

При этом стоит понимать, что это было уничтожено маленьким дроном, который был меньше метра по размеру. Это значит, что это летательные аппараты с небольшой полезной нагрузкой, а именно 5-10 килограмм взрывчатки.

Таким образом данные успехи - это ювелирная работа операторов может стать причиной уничтожения элементов оборонного потенциала России. После этого были еще уничтожены два грузовых самолета Ил-76, которые базировались в Пскове.

Поэтому нужно теперь идти к увеличению оборонного потенциала и разработать такие дроны, которые смогут брать на борт до 100 килограммов взрывчатки. И это должен быть не тротил или гексоген, а что-то более сильное по мощности.

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