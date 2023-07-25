Военный эксперт объяснил, почему западные партнеры еще не приняли решение о поставках в Украину истребителей и ракет.

Западный мир и НАТО пока не "освятил" вопрос Крыма, и именно поэтому Украина еще не получила дальнобойные ракеты и истребители F-16.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, освобождение Крыма Украиной стало точкой преткновения для западных партнеров. Поэтому они не могут принять решение о поставках нам дальнобойных ракет для пусковых установок "Хаймарс", немецких крылатых ракет Taurus, чтобы это синхронизировано с американскими ракетами

"И поэтому вопрос самолетов тоже отодвинут на конец года. Хотя есть много убеждений в том, что Украина могла бы уже осенью получить и оперировать такими самолетами. И есть от кого получить. Мы помним, что Нидерланды собираются перейти на F-35 и готовы предоставить определенное количество самолетов, там специалисты начислили где-то до 24 самолетов. Дальше, если бы об этом очень заботился Вашингтон, то очень можно было бы этот вопрос решить", - говорит Валентин Бадрак.

Эксперт напомнил, что из Австралии можно было бы передать Украине более 40 самолетов F-18 Hornet, которые были выведены из боевого лада.

"Они находятся просто на хранении. А они, кстати, использовались не как палубные самолеты, а как самолеты для наземной инфраструктуры, хотя, ну конечно, они производились как палубные. Так это означает, что такие самолеты нам бы возможно еще лучше были бы для использования на наших аэродромах. Ну и вооружения они имеют более мощное, чем F-16. Поэтому вопрос сейчас достаточно сложный", - говорит Бадрак.

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