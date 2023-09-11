По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, украинским защитникам понадобилось два с половиной месяца для того, чтобы прорвать самую сложную в современной истории полосу обеспечения, глубиной 5 километров и выйти на границу с основной линией обороны оккупантов.

Сейчас, говорит Коваленко, Силы обороны Украины расширяют плацдарм во второй линии обороны, причем прорвав первый рубеж.

«Это говорит о том, что процесс прорыва и вправду ускорился», - отметил эксперт в своем телеграм-канале.

Так же, отмечает аналитик, российское командование вынуждено перебрасывать с Востока, Луганской области, из зоны ответственности группы войск «Центр» и «Запад», 234-й и 237-й десантные полки 76-й ДШД, а так же подразделения 7-й ДШД.

Происходит это «от нелегкой жизни в Запорожском треугольнике», ведь, уверен эксперт, не смотря на количественное превосходство в обороне, оккупанты удержать его не смогут.

«И если будет утрачен контроль не только над автобанов 0408, но и над 0401 (про остальные сценарии с Вербовым я даже не говорю), то СОУ оказываются в лучшем для оккупантов случае у северных окраин Токмака в конце сентября-начале октября, в худшем – на южных окраинах», - прогнозирует Коваленко.

При этом Коваленко призывает рассматривать Токмак не просто как важный логистический узел, но и как город, находящийся на границе второй и третьей линии обороны россиян. А тыловая линия обороны это в первую очередь очередь логистика, обеспечивающая первую и вторую всем необходимым.

По словам Коваленко, оккупанты для сдерживания наступления украинских защитников отправляют все имеющиеся ресурсы. И там они «успешно обескровливаются и обнуляются».

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