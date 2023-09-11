Оккупанты развернули более сорока пусковых установок «Искандер» вдоль границы с Украиной, и это грозит украинцам большой опасностью.

По словам полковника запаса ГШ ВСУ, украинского военного эксперта Олега Жданова, уничтожить эти «Искандеры» действительно непросто, пишет Politeka.net.

«Видите, что рашисты не могут уничтожить наши комплексы ПВО. Как вы думаете, почему? Потому что они мобильные, они постоянно меняют позиционные районы. То же самое «Искандеры».

Это мобильный комплекс он может где-то прятаться, а потом он переезжает, загружается ракетой выходит на стартовую позицию. Никто не знает, где стартовые позиции, откуда они будут делать пуск. Он делает пуск и уезжает.

Очень тяжело. Это надо, чтобы разведка, либо агентурная разведка ногами прошла и подтвердила что здесь стоит. И они же не стоят долго на одном месте», - поясняет Жданов.

Вот поэтому, подчеркивает Жданов, это большая проблема.

Когда комплексы мобильные, проблемы с их уничтожением - его надо поймать для того, чтобы уничтожить. Поэтому мы не уничтожаем эти комплексы», - пояснил Жданов.

Напомним, заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия разместила 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер" вдоль границы с Украиной.

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