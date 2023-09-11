Украина вернула под контроль т.н. «Вышки Бойко» – буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на ГУ разведки МО Украины, Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях.

В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины", - рассказали разведчики.

В частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Сообщается, что во время проведения операции спецназу удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авационных ракет), а также РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море.

Кроме того, в ходе одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

"В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить", - рассказали разведчики.

Вышки Бойко — буровые газодобывающие платформы В312 — «Петр Годованец» (построена в 2010) и В319 — «Украина» (построена в 2012) у берегов Крыма в Черном море.

Закупка плавучих вышек для добычи газа привела к общественному резонансу из-за нарушения законов Украины и присвоения государственных средств в особо крупных размерах бывшим министром энергетики Украины, пророссийским политиком Юрием Бойко.

Было открыто уголовное производство.

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