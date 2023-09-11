Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, в Новгород-Северской общине Черниговской области россияне попали беспилотниками по двухэтажному квартирному дому.

После ударов «Шахедов» в двухэтажке в Чайкино произошел пожар площадью 250 м кв.

Есть значительные разрушения, кроме того, повреждены соседние дома.

Предварительно, к счастью, обошлось без пострадавших.

На опубликованных с места атаки фото можно увидеть, что часть дома рухнула, некоторые квартиры разрушены до основания.

Добавим, что враг также обстрелял пять населенных пунктов Донецкой области.

Российские войска били из артиллерии, минометов, танков. Под вражеским огнем были города Авдеевка, Северск, Часов Яр, села Дружба и Константиновка.

Под удар попали жилые дома, ранен один человек.

Добавим, Воздушные силы ВС Украины предупредили днем 11 сентября об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

«Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов. В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие», – говорилось в срочном обращении защитников неба к украинцам.

Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах в Херсоне.

Последние новости Украины:

Новые авиаудары и огненный "дождь" – россияне цинично ударили по мирным.

Напомним также, что россияне ударили ракетами и "Шахедами" – известно о последствиях.

Кроме того, были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.