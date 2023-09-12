Наступление ВСУ на Запорожском направлении наиболее оптимальное для нас и решает целый ряд оперативных, стратегических и политических задач.

Об этом заявил полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов, пишет Politeka.net.

По его словам, выход ЗСУ на Азовское побережье – это, фактически, возвращение на позиции февраля 2022-го года.

«То есть, вся эта война для России будет бесполезной. Только потери, только разгром. Поэтому и бьют в то место, которое наиболее ценное», - пояснил Жданов суть наступления ВСУ на Запорожском направлении.

По словам Жданова, именно поэтому рашисты построили там три линии обороны.

«Выход на Азовское побережье – это залог нашей победы. Даже, если мы возьмем под огневой контроль сухопутный коридор – и то это будет первый шаг к нашей окончательной победе над врагом. Именно поэтому девять месяцев рашисты строили этот рубеж обороны, состоящий из трех линий», - подчеркнул Жданов.

Военный эксперт напомнимл, что на территории Украины находится 400 тысяч оккупантов и эту армию необходимо «перемолоть».

«С учетом тех обстоятельств, которые нам формируют наши страны-партнеры. Никто же нам не дал танки и артиллерию весной 2022-го года. Мы могли бы уже давным-давно стоять на границах 91-го года. Давно. Но никто нам до сих пор не дал авиацию, оперативно-тактических ракетных комплексов. Поэтому мы воюем по мере возможностей и сил, и очень дорогой ценой», - подчеркнул Олег Жданов.

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