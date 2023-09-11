Україна повернула під контроль т.зв. «Вишки Бойка» - бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

Як пише Politeka.net з посиланням на ГУ розвідки МО України, росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

«Унікальну операцію зі встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України», - розповіли розвідники.

Зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш».

Повідомляється, що під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих аваційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Крім того, під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

«Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити», - розповіли розвідники.

Вишки Бойка — бурові газовидобувні платформи В312 — «Петро Годованець» (побудована в 2010) та В319 — «Україна» (побудована в 2012) біля берегів Криму в Чорному морі.

Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком.

Було відкрито кримінальне провадження.

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