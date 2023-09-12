В Днепровском районе украинской столицы возник пожар, последствия которого оказались трагическими.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС, сегодня утром, в 5:10, поступило сообщение о пожаре.

Пламя вспыхнуло в 5-этажном жилом доме по ул. Минина, 3. А именно – в квартире на 4 этаже.

Пожар ликвидировали почти час – пламя удалось окончательно обуздать в 5.59.

Однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

«При тушении пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагического случая и причину возгорания установят правоохранители.

Добавим, ранее в Дарницком районе вспыхнул пожар, последствия которого могли оказаться страшными – загорелся гараж с кислородными баллонами.

"Во время ликвидации возгорания спасатели вынесли на безопасное расстояние 10 кислородных баллонов и 3 канистра с топливом", - рассказали столичные спасатели об огненном ЧП.

Во время происшествия к врачам обратился владелец частного дома с ожогами рук. Помощь ему предоставили на месте и от госпитализации мужчина отказался.