Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, у Новгород-Сіверській громаді Чернігівської області росіяни поцілили безпілотниками по двоповерховому квартирному будинку.

Після ударів «Шахедів» у двоповерхівці у с.Чайкине сталась пожежа площею 250 м кв.

Є значні руйнування, крім того пошкоджені сусідні будинки.

Попередньо, на щастя, обійшлося без потерпілих.

На опублікованих з місця атаки фото можна побачити, що частина будинку впала, деякі квартири зруйновані вщент.

Додамо, що ворог також обстріляв п’ять населених пунктів Донеччини.

Російські війська гатили з артилерії, мінометів, танків. Атак зазнали міста Авдіївка, Сіверськ, Часів Яр, села Дружба й Костянтинівка.

Під удар потрапили житлові будинки, поранено одну людину.

Додамо, Повітряні сили ЗС України вдень 11 вересня попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

«Загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів. У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття», - йшлось у терміновому зверненні захисників неба до українців.

Крім того, місцеві пабліки повідомляють про вибухи в Херсоні.

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Крім того, були розсекречені нові успіхи ЗСУ під Донецьком.