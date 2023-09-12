Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию и стало понятно, что Путин таки нашел такого же диктатора, который готов наплевать на Запад, санкции и поставит ему необходимые боеприпасы.

Путин просто тянул время, уверен публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох.

«Разве это не свидетельство того, что все миротворческие усилия Салливана-Бернса потерпели крах? Причем крах они потерпели вовсе не из-за неуступчивости Зеленского (как им казалось поначалу), а из-за упорного нежелания Путина идти на компромиссы и посмотреть на свое положение хоть чуточку трезвее.

Оказалось, что узкое место - это не максималистская позиция Киева с требованием к агрессору покинуть международно-признанную территорию Украины до начала переговоров, а отсутствие конструктива в позиции Путина: он, включив территорию пяти украинских областей в состав России, требует от всего мира признать законность такой аннексии. В противном случае он отказывается прекращать свою агрессию», - подчеркнул Кох в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, больше года голуби мира из Вашингтона гадали: как долго Путин сможет занимать такую абсурдную позицию. Ведь запасы боеприпасов истощаются, военное превосходство Украины становится все очевиднее и Путин должен пойти на уступки перед лицом неминуемого поражения.

«Подождите, говорили они ястребам, готовым поставлять в Украину и F-16 и ATACMS, зачем нам эскалация? Не сегодня-завтра Путин сам запросит мира. Мы держим руку на пульсе и постоянно контактируем с его ближним кругом: Ушаковым, Патрушевым, Нарышкиным…

Оказалось, что вся эта готовность к компромиссам была просто затяжкой времени. Путин лихорадочно искал среди таких же как он зашкваренных диктаторов того, кто наплюет на Запад и его санкции и поставит так необходимые ему боеприпасы», - рассуждает эксперт.

И этом, отмечает аналитик, было непростой задачей. И вот Путин нашел своего спасителя.

«Вот к чему привела наивная вера вашингтонских умников в силу дипломатии и собственные таланты переговорщиков. Они плели тонкую интригу, в то время как Путин готовил тупой кидняк», - заключает Кох.

И теперь, поясняет Кох, у Ким Чен Ына есть прекрасная позиция для торговли: снимайте санкции - тогда не дам Путину снарядов.

«Нужно понимать, что отмена санкций фактически будет означать свободу рук для Кима в развитии своих ядерной и ракетной программ. Со всеми вытекающими отсюда проблемами для Южной Кореи и Японии. Да и для Тайваня – тоже», - предупреждает Кох, добавляя, что так или иначе не получится Байдену и Трампу замкнуть свои предвыборные кампании только на внутренней проблематике.

Выход из ситуации - массированная накачка Украины оружием. Еще больше танков, пушек, снарядов, самолетов, ракет и т.д.

По словам Коха, необходимо будет свести на нет то преимущество, которое может получить Путин из-за возможного пополнения его арсеналов боеприпасами из Северной Кореи.

«Плели больше года Салливан с Бернсом паутину для Путина, да сами в нее и попались. Хотели загнать Путина в угол, а загнали себя. Еще год назад все здравомыслящие люди говорили им одно и то же: с Путиным договориться невозможно. Нужно просто дать Украине достаточно оружия для победы. И вот теперь они оказались в той же точке, что и год назад…», - подчеркнул аналитик.

Кох уверен, что в ближайшее время последует решение Байдена по поставкам ATACMS, и не только.

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