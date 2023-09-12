Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС, сьогодні зранку, о 5:10 надійшло повідомлення про пожежу.
Полум’я спалахнуло у 5-поверховому житловому будинку на вул. Мініна, 3. А саме – у квартирі на 4 поверсі.
Пожежу ліквідовували майже годину – полум’я вдалося остаточно приборкати о 5.59.
Однак, на жаль, не оминулося без жертв.
«Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя», - повідомили в ДСНС.
Обставини трагічного випадку та причину займання встановлять правоохоронці.
Додамо, раніше в Дарницькому районі спалахнула пожежа, наслідки якої могли виявитися страшними - спалахнув гараж з кисневими балонами.
"Під час ліквідації займання рятувальники винесли на безпечну відстань 10 кисневих балонів та 3 каністри з паливом", - розповіли столичні рятувальнии про вогняну НП.
Під час події до лікарів звернувся власник приватної садиби з опіками рук. Допомогу йому надали на місці і від госпіталізації чоловік відмовився.
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