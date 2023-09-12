У Дніпровському районі української столиці виникла пожежа, наслідки якої виявилися трагічними.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС, сьогодні зранку, о 5:10 надійшло повідомлення про пожежу.

Полум’я спалахнуло у 5-поверховому житловому будинку на вул. Мініна, 3. А саме – у квартирі на 4 поверсі.

Пожежу ліквідовували майже годину – полум’я вдалося остаточно приборкати о 5.59.

Однак, на жаль, не оминулося без жертв.

«Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя», - повідомили в ДСНС.

Обставини трагічного випадку та причину займання встановлять правоохоронці.

Додамо, раніше в Дарницькому районі спалахнула пожежа, наслідки якої могли виявитися страшними - спалахнув гараж з кисневими балонами.

"Під час ліквідації займання рятувальники винесли на безпечну відстань 10 кисневих балонів та 3 каністри з паливом", - розповіли столичні рятувальнии про вогняну НП.

Під час події до лікарів звернувся власник приватної садиби з опіками рук. Допомогу йому надали на місці і від госпіталізації чоловік відмовився.