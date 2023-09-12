Опытное, часть которого уже освободили украинские защитники, это намного больше, чем просто село.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Опытное – это маленькое село к югу от Авдеевки и к северу от временно оккупированного Донецка.

Село, в котором даже в лучшие времена не проживало и тысячи человек и последние 9 лет оно находилось в самом эпицентре войны.

«Опытное, это промежуточный трамплин на северный и северо-западный сектор Донецка. Но, главное даже не это», - подчеркнул Коваленко в своем телеграм-канале.

По словам военного аналитика, российские оккупационные войска утратили возможность проводить масштабные, по широкому фронту наступательные операции со второй половины 2022.

«Сколько они захватили городов миллионников с августа 2022? Ни одного. Сколько они захватили областей или районов в областях? Ни одной. Единственное их достижение со второй половины 2022 - это маленький городок Бахмут, наступление на который велось по узкому фронту и который они сейчас поступательно теряют, под давлением СОУ. И это важный момент», - утверждает Коваленко.

По словам аналитика, у оккупантов проседает оборона в Запорожском треугольнике Новопрокоповка-Вербовое-Очеретоватое. Враг проседает в районе Старомлиновки.

«Трещит юг Бахмута. На левом берегу Херсонской области расширяется серая зона. Новомайорское... Опытное... Оборона трещит по всей линии фронта у оккупантов. И это происходит во второй половине 2023 года.

Опытное это не просто показатель успеха в отдельно взятой локации, это показатель истощения и потери РОВ оборонного функционала, как в прошлом году наступательного», - уверен Коваленко.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ освободили часть поселка Опытное Донецкой области, что к югу от Авдеевки

Как сообщила замминистра обороны Анна Маляр, Силы обороны, заняв позиции, укрепляются в этом районе.

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