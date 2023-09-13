Местные паблики сообщают об атаке, пишет Politeka.net.
Местные власти утверждают, что она была ракетная.
На данный момент известно о сильном пожаре на судоремонтном заводе.
"Это капец, я на северной стороне живу, слышала, как над нами прошли ракеты в сторону бухты – и пипец, как загромыхало... 3 или 4 ракеты прошло",
«Заводу конец, там стояли БДК и подлодка», - пишут в соцсетях местные.
Пострадали 24 человека, четверо из них - в состоянии средней степени тяжести.
По словам так называемого губернатора Михаила Развозжаева, пожару присвоен 4 класс
Тем временем местные паблики сообщают об очередных взрывах в Севастополе. Местные жители утверждают, что громкие звуки раздаются в районе Стрелецкой бухты.
Севморзавод — это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.
Последние новости Украины:
Также сообщалось, что Путин нашел своего спасителя – чем обернется встреча российского диктатора с Ким Чен Ыном.
Напомним также, что были рассекречены новые успехи ВСУ под Донецком.