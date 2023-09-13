Как сообщают в Минобороны РФ, в результате попадания крылатых ракет по Севморзаводу в Севастополе повреждены два корабля.

оккупанты утверждают, что ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля», - утверждают российские захватчики.

Ранее стало известно, что в результате атаки на судоремонтный завод пострадали 24 человека.

«Карму никто не отменял»,

«Еще один взрыв, исчезла связь в Нахимовском районе. Город бодрствует. Носятся пожарные, скорые, воины. Армагидец!»,

«То ли еще будет»,

«Взрывы были слышны даже в Бахчисарае» , - пишут пользователи соцсетей о ночной атаке.

Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

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