Наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку найбільш оптимальний для нас і вирішує цілу низку оперативних, стратегічних та політичних завдань.

Про це заявив полковник запасу ГШ ЗСУ, український військовий експерт Олег Жданов, пише Politeka.net.

За його словами, вихід ЗСУ на Азовське узбережжя – це фактично повернення на позиції лютого 2022-го року.

«Тобто вся ця війна для Росії буде марною. Лише втрати, лише розгром. Тому і б'ють у те місце, яке є найбільш цінним», - пояснив Жданов суть наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку.

За словами Жданова, саме тому рашисти збудували там три лінії оборони.

«Вихід на Азовське узбережжя – це запорука нашої перемоги. Навіть якщо ми візьмемо під вогневий контроль сухопутний коридор – то це буде перший крок до нашої остаточної перемоги над ворогом. Саме тому дев'ять місяців рашисти будували цей рубіж оборони, що складається із трьох ліній», - наголосив Жданов.

Військовий експерт нагадав, що на території України перебуває 400 тисяч окупантів і цю армію необхідно «перемолоти».

«З урахуванням тих обставин, які формують наші країни-партнери. Ніхто ж нам не дав танки та артилерію навесні 2022-го року. Ми могли б вже давно стояти на кордонах 91-го року. Давно. Але ніхто нам досі не дав авіації, оперативно-тактичних ракетних комплексів. Тому ми воюєму у міру можливостей і сил, і дуже дорогою ціною», - наголосив Олег Жданов.

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