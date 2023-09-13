Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району.

«К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры», – сообщили в ОВА.

Ликвидация последствий продолжается.

На данный момент известно о семи пострадавших.

В ОК Юг уточнили, что силами ПВО над Одесской областью этой ночью сбиты 32 ударных беспилотника врага.

Атаки россиян продолжались в течение 4,5 часов.

"Повреждены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован. Семь гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты ночью атаковали Сумскую область.

«Ночью в небе Сумщины уничтожены 3 вражеских БпЛА ''Шахед'', – рассказали в Сумской ОВА.

Кроме того, этой ночью и ранним утром агрессор снова целил по Никопольщине Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Марганецкой общинам.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, люди не пострадали.

«Но есть разрушение – повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, газопроводы», - уточнили в ОВА.

Добавим, согласно данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 13 сентября российские оккупанты атаковали Одесчину и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

Всего зафиксированы пуски 44 "шахедов".

«Основное направление – южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона», - сообщили в Воздушных Силах.

По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

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